Британія залучить військових до боротьби з дефіцитом бензину

Британський міністр транспорту заявив про плани примусити військових розвозити бензин на тлі кризи

Британський міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що не виключає можливості залучення військових до боротьби з дефіцитом водіїв бензовозів. Брак далекобійників вже призвів до закриття ряду заправних станцій в країні, пише Bloomberg.

«Що стосується таких речей, як роль військових в боротьбі з дефіцитом, очевидно, якщо така потреба буде, якщо це дійсно може допомогти, ми їх запросимо», – заявив Шаппс в розмові з BBC Radio.

Однак владі ще належить обговорити деякі «формальності» – наприклад, чи повинні військові «негайно переключитися на комерційні вантажівки» або їм краще доручити навчання нових водіїв і перевірку їх навичок.

За словами Шаппса, уряд «згортає гори», щоб вирішити проблему.

«Ми зробимо все необхідне, щоб забезпечити достатню кількість водіїв» – стверджує міністр.

Через дефіцит водіїв страждає і продовольчий сектор – полиці супермаркетів залишаються порожніми, так як перевозити продукти нікому.

Криза зачепила і поставки газу і електроенергії. Його наслідки вже порушують роботу енергетичних компаній і збільшують споживчі рахунки.

Другий за величиною паливний ритейлер в Великій Британії BP заявив, що закриває деякі заправні станції через брак водіїв бензовозів. До 23 вересня їх число досягло п'яти.

Нафтовий гігант Exxon Mobil також повідомив про припинення роботи кількох об'єктів.

Раніше влада вже заявила, що спростять процедуру отримання водійських прав і прискорять систему тестування для більш оперативної видачі ліцензій.

Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великобританії.