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    Влада Британії розповіла про брак продуктів і палива

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    Влада Британії розповіла про брак продуктів і палива

    17% громадян не можуть купити необхідні продукти харчування, які потрібні їм кожен день

    На сьогоднішній день британцям не вистачає продуктів і палива. Так, майже чверть британців не можуть купити продукти і близько 15% зіткнулися зі складнощами при спробі придбати паливо. Про це повідомляє Національна статистична служба Великої Британії.

    Крім того, більше половини британців розповіли про те, що змінюють свої колишні звички в сторону зменшення споживання. Також багато хто став економити через відсутність багатьох товарів на полицях магазинів, відзначається в повідомленні.

    Відомо, що 17% громадян не можуть купити необхідні продукти харчування, які потрібні їм кожен день. Близько 23% заявили про те, що отримати рецептурні препарати практично неможливо, тому що вони постійно відсутні в аптеках.

    Раніше повідомлялося, що масовий відтік мігрантів з Великобританії після Brexit може змінити економічну політику країни. З огляду на, що до цього майже 25 років економіка підтримувалася за допомогою дешевої робочої сили з менш забезпечених європейських країн, британська влада буде рухатися в бік звільнення від залежності від мігрантів.

    Теги: продукти влада харчування
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    Влада Британії розповіла про брак продуктів і палива