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Крадуть у своїх: мешканці Білгородщини жаліються на мародерство російських військових

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Крадуть у своїх: мешканці Білгородщини жаліються на мародерство російських військових
Окупанти неодноразово мародерствували в Україні, проте і на батьківщині не забули про крадіжки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіянка пожалілася, що окупанти крадуть майно мешканців Білгородщини та постійно пиячать

Мешканка Білгородської області Росії поскаржилася, що в селі Нова Таволжанка російські військові обкрадають приватні будинки. Про це повідомили російські ЗМІ.

Жителька Шебекіно Наталія Чемерченко у коментарі на сторінці губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова в соцмережі написала:

«Нова Таволжанка, вул. Вовчанська. У багато будинків проникають військовослужбовці РФ (хоча режиму надзвичайного стану  не введено і вони не мають права заходити у приватні домоволодіння). Вони живуть у наших будинках, ведуть огидний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття та бруду, загиджені туалети та будинки, розкрадаються особисті речі та майно».

За словами Чемерченко, з гаража вкрадено квадроцикл, який тепер часто бачать на околицях Нової Таволжанки. Інші люди в коментарях поскаржилися на вкрадений причіп. 

Голова адміністрації Шебекінського міського округу Володимир Жданов відповів, що «звернення передано до ради безпеки», тобто в структуру у складі міської адміністрації. Проте згодом росіяни в коментарях накинулися на Чемерченко, тому що вона в пості вказала, де саме в населеному пункті знаходяться російські військові, і тепер можуть завдати удару.

Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Білгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Росія також визнала, що втратила контроль над селом Нова Таволжанка. 

Теги: росіяни Білгород окупанти

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