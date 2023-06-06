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Повідомлено про підозри сімом топколаборантам. Серед них соратниця Аксьонова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Повідомлено про підозри сімом топколаборантам. Серед них соратниця Аксьонова
Наталія Пісарєва закликала жителів Криму воювати проти України

Колаборантам загрожує від 5 до 12 років ув'язнення

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність семи чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України. Серед них – соратниця Аксьонова, яка закликала кримчан вступати до лав збройних сил Росії. Про це повідомляє Служба Безпеки України у Facebook.

«Однією з них є очільниця створеної агресором «адміністрації Чорноморського району Криму» Наталія Пісарєва. Її кандидатуру на це «крісло» нещодавно особисто погодив місцевий гауляйтер Аксьонов. До цього призначення Пісарєва була так званою «першою заступницею міністра культури» на тимчасово захопленому півострові», – йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що Наталія Пісарєва координувала ворожу інформкампанію щодо підтримки збройної агресії Росії. Вона публічно закликала українських захисників здаватися в полон, а також агітувала кримчан вступати до російських військ для війни проти України. За це окупаційний «військовий комісаріат Криму» нагородив її грамотою.

«За даними слідства, до захоплення українського півострова Пісарєва керувала регіональним проєктним офісом апарату Ради міністрів автономної республіки», – пише СБУ.

Наступна колаборантка – це колишня посадовиця Управління Державної казначейської служби України в Луганській області. Після окупації частини регіону вона добровільно погодилася на «пропозицію» очолити так зване «казначейство ЛНР».

«До «штату» псевдоустанови вона залучила ще п’ятьох спільників. Ними виявились її колишні підлеглі зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів. У складі окупаційного органу вони стали керівниками відповідних районних «управлінь казначейської служби ЛНР»», – йдеться у повідомленні.

СБУ повідомляє, що вони брали участь у фінансовому забезпеченні російських окупаційних угруповань, які були залучені на східному фронті. До того ж шістьом представникам «казначейства ЛНР» додатково повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Колаборантам загрожує від 5 до 12 років ув'язнення.

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Теги: окупанти колабораціонізм СБУ

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