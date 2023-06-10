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Сергій Таран Політолог

У Росії починається смута?

glavcom.ua
Ще трохи провалів на фронтах – і Путіна теж почнуть гризти
фото з відкритих джерел

Далі для росіян буде тільки гірше

Хто б міг повірити ще півроку тому, що вірний путініст, член Держдуми Затулін офіційно заявить цілі «спецоперації» не просто не досягнуті, а просто втратили сенс. І за це свої ж його збираються покарати. А хто б повірив, що банда Вагнера візьме в полон (!) підполковника російської армії, а Пригожин буде публічно гризтися з Кадировим. Всі путіністи жорстко критикують все, що відбувається в росії і звинувачують одне одного в усіх гріхах.

Поки фігура царя залишається недоторканою. Але в авторитарних суспільствах усяка критика суспільства обовʼзково заляпує і самого царя, адже в недемократичних суспільствах за все відповідає він один.

Ще трохи провалів на фронтах – і Путіна теж почнуть гризти. Причому свої. Як днями сумно заявив ще один негідник Гіркін – в росії настають «смутниє врємєна». Я би не згадував ні його, ні інших негідників, але їхня гризня – це яскрава ілюстрація того, що дуже скоро чекає всю росію. Внутрішні сварки – дуже яскрава ознака деградації режиму. А відсутність всім зрозумілого наступника Путіна – лише підливає масло у вогонь.

І далі для росіян буде тільки гірше.

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Джерело
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Теги: росія війна росіяни

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