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Окупанти в Криму замовчують знищення Каховської ГЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти в Криму замовчують знищення Каховської ГЕС
Каховська ГЕС у перші години після підриву
фото з соцмереж

Окупаційна влада півострова занепокоєна можливою панікою серед населення

Російські загарбники намагаються приховати підрив Каховської ГЕС від населення окупованого Криму. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС Крим окупанти вода

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