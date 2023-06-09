Окупанти в Криму замовчують знищення Каховської ГЕС

Каховська ГЕС у перші години після підриву

Окупаційна влада півострова занепокоєна можливою панікою серед населення

Російські загарбники намагаються приховати підрив Каховської ГЕС від населення окупованого Криму. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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«У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.