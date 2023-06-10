ЗСУ знову вдарили по позиціях окупантів на Арабатській стрілці (відео)

Є влучання ракети в одну з будівель

У суботу, 10 червня, вранці на Арабатській стрілці, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області, прогриміли вибухи.

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Так, близько 5 години ранку було завдано ударів по місцях дислокації окупантів на Арабатській стрілці.

За даними окупантів, було чути не менше п’яти «хлопків». Одна з ракет влучила в будівлю. На місці прильоту велика пожежа.

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Як заявляють росіяни, удари завдавалися англійськими ракетами Storm Shadow. Повідомляється про одну загиблу особу.

Нагадаємо, 9 червня Збройні сили України завдали нищівного удару по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. Зазначається, що удари були завдані по базі відпочинку, в якій розміщувалися росіяни. Варто відзначити, що Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту.

Після обстрілу окупованого Геніческа російські загарбники заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки.

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Крім того, 10 червня на світанку в окупованому Сімферополі прогриміли два потужні вибухи.