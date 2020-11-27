Країни Африки не готові до вакцинації населення від Covid-19, – ВООЗ

ВООЗ навів приклад вакцини компаній Pfizer і BioNTech, яка показала в ході випробувань 95% ефективності

ВООЗ призвав країни Африки прискорити підготовку

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо Африки Мачідісо Моєті заявила, що африканські країни тільки на третину підготовлені до кампанії щодо вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє France24.

«Спостерігаються корінні проблеми з логістикою і фінансуванням, у зв'язку з чим необхідна міжнародна солідарність», – сказала Моєті.

Водночас в 40 країнах регіону основним предметом для занепокоєння є брак адекватного фінансування, коштів відстеження ситуації та можливостей доставляти вакцини в усі місцеві спільноти.

Крім того, у ВООЗ навели приклад вакцини компаній Pfizer і BioNTech, яка показала в ході випробувань 95% ефективності. Препарат повинен зберігатися при мінус 70 градусах за Цельсієм, але такі умови зберігання недоступні для більшості лікарень в Африці.

Нагадаємо, що ВООЗ побачила «світло в кінці тунелю» у боротьбі з пандемією коронавірусу.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.