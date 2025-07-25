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Країни ОБСЄ закликали до розслідування катувань українських військовополонених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Країни ОБСЄ закликали до розслідування катувань українських військовополонених
фото з відкритих джерел

Сибіга: Росія систематично порушує Женевські конвенції через страти, катування та жорстоке поводження з українськими полоненими

41 держава-учасниця ОБСЄ звернулися до «Московського механізму» для розслідування злочинів Росії проти українських військовополонених. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Главком».

Сибіга повідомив, що в результаті цієї ініціативи буде створена незалежна місія для документування та звітування про злочини Росії проти українських військовополонених.

«Росія систематично порушує Женевські конвенції через страти, катування та жорстоке поводження з українськими полоненими. Ці злочини повинні бути припинені, а їхні винуватці – притягнуті до відповідальності

Україна докладе всіх зусиль для звільнення всіх своїх військовополонених і притягнення до відповідальності тих, хто порушив міжнародне гуманітарне та правозахисне законодавство.

До відповідальності мають бути притягнуті не лише безпосередні злочинці, а й командири, а також політичні та військові лідери Росії, які підтримують злочини проти українських військовополонених», – написав міністр.

Своєю чергою міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що Амстердам та 40 інших країн Організації з безпеки та співробітництва в Європі вимагають незалежного розслідування катувань та жорстокого поводження з боку Росії щодо українських військовополонених.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що 90% українських військовополонених у російському полоні піддаються фізичним і моральним тортурам. 

«Перший так званий скринінг – неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, показує, що до 90% наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі, сексуального і ментального насильства», – сказав він.

Ексгенпрокурор наголосив, що система, яку створила Росія, – це система, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні на території Росії і тимчасово окупованих територіях України.

До слова, 23 липня відбувся дев'ятий етап обміну полоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому з російської неволі повернулись тяжкопоранені і тяжкохворі оборонці.

Як повідомив Лубінець, в Україну повернулись воїни ЗСУ, зокрема, ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, НГУ, ДПСУ. Серед повернутих є оборонці Донеччини, зокрема, Маріуполя, Сумщини, Харківщини. 

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Теги: військові розслідування Андрій Сибіга полон

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