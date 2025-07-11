У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: 12 людей постраждали
Серед отриманих громадянами тілесних ушкоджень – переважно переломи, садини та забої
У Києві сталась ДТП. Маршрутне таксі з пасажирами врізалось у припарковану вантажівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП із потерпілими, що відбулась 11 липня близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка у Дніпровському районі столиці.
За попередніми даними поліції, водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.
Внаслідок ДТП 12 пасажирів, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Серед отриманих громадянами тілесних ушкоджень – переважно переломи, садини та забої.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу. За попередніми даними поліції, на вулиці Дніпроводській водій громадського транспорту скоїв наїзд на припаркований вантажний автомобіль Mercedes Benz.