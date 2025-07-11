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У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: 12 людей постраждали

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: 12 людей постраждали
У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку
фото: Нацполіція

Серед отриманих громадянами тілесних ушкоджень – переважно переломи, садини та забої

У Києві сталась ДТП. Маршрутне таксі з пасажирами врізалось у припарковану вантажівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП із потерпілими, що відбулась 11 липня близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка у Дніпровському районі столиці.

За попередніми даними поліції, водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

Кількість постраждалих у ДТП збільшилась до 12 осіб
Кількість постраждалих у ДТП збільшилась до 12 осіб
фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП 12 пасажирів, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Серед отриманих громадянами тілесних ушкоджень – переважно переломи, садини та забої.

Поліція на медики працювали на місці події
Поліція на медики працювали на місці події
фото: Нацполіція

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу. За попередніми даними поліції, на вулиці Дніпроводській водій громадського транспорту скоїв наїзд на припаркований вантажний автомобіль Mercedes Benz.

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Теги: розслідування автобус ДТП Київ

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