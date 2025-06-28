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Президент підписав шість указів про присвоєння звання Героя України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Президент підписав шість указів про присвоєння звання Героя України
Захисники були відзначені за особисту мужність і героїзм
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом захисникам, частині з них – посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав шість Указів (№№ 426/2025 – 431/2025) про присвоєння звання «Герой України» шести військовослужбовцям. Трьом із них найвище державне звання присвоєно посмертно за виняткову мужність та героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укази.

Звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно:

Захисники були відзначені за особисту мужність і героїзм, виявлені у протистоянні російській агресії, та за самовіддане служіння Українському народові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовим, шістьом із них – посмертно. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, повідомляє «Главком».

Так, згідно з указом №343/2025 звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно старшому сержанту Андрію Орлівському.

Також посмертно найвищу державну нагороду отримали лейтенант Максим Веприк, молодший лейтенант Назар Кравчук, лейтенант Анатолій Липчей, солдат Павло Лисиця, лейтенант Антон Спіцин, лейтенант Олександр Чухно.

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Теги: Герой України звання героя Володимир Зеленський військові

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