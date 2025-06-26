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Україна та РФ провели обмін полоненими (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Україна та РФ провели обмін полоненими (фото, відео)
Сьогодні відбувся черговий етап повернення захисників України у межах стамбульських домовленостей
фото: Володимир Зеленський / соцмережі

Більшість повернутих додому воїнів були в полоні з 2022 року

Сьогодні, 26 червня, Україна та Росія обмінялися полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому», – йдеться в повідомленні.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки.

«Минув черговий етап повернення захисників України у межах стамбульських домовленостей. На Батьківщину повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя та ті, хто потрапив у полон у 2022 році», – додав він.

Деякі захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором. Серед повернутих є також офіцери.

Нагадаємо, 20 червня Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

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Теги: військові війна росія Україна обмін полоненими полон

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