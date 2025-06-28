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Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
Полонених окупантів залучили до відновлення зруйнованого росіянми будинку
фото: скріншот із відео

Згідно з Женевською конвенцією, військовополонених дозволено залучати до робіт з відновлення цивільної інфраструктури

Російські окупанти, яких взяла у полон 3-тя окрема штурмова бригада, відновили будинок жительки деокупованого Ізюма Харківської області. Троє її синів – військові: один повернувся додому після поранень, другий – воює, третій – зник безвісти. Як інформує «Главком», про це жінка розповіла у відео на Youtube-каналі 3-ї окремої штурмової бригади. Її будинок зазнав пошкоджень внаслідок влучання російського снаряда.

«Усе було добре, гарно. Зі шпалерами, підлога рівненька, пофарбована, а потім снаряд прилетів перед порогом, отака (показує розмір, – ред.) махіна залетіла у двір. І стало протікати (дах, – ред.), тут текло жах. Щойно дощ – катастрофа. Саша (один із синів, – ред.) мій після двох поранень вдома. Стелю мені зробив. А Слава (один із синів, – ред.) сказав, що потім всередині почнемо. Ми на нього чекаємо», – каже жителька Ізюма.

Мати трьох військових, чий пошкоджений будинок в Ізюмі відновили полонені окупанти
Мати трьох військових, чий пошкоджений будинок в Ізюмі відновили полонені окупанти
скриншот із відео

Згідно з Женевською конвенцією, військовополонених дозволено залучати до робіт з відновлення цивільної інфраструктури, зазначили у повідомленні бригади. Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький особисто отримав згоду солдатів РФ на добровільну участь у ремонті зруйнованих житлових будинків.

Полонений росіянин, залучений до відновлення будинку в Ізюмі
Полонений росіянин, залучений до відновлення будинку в Ізюмі
скриншот із відео

Більшість полонених – колишні будівельники та різнороби. Сьогодні вони кладуть нові дахи, відновлюють фасади, будують й фарбують те, що самі ж знищили — під пильним наглядом бійців Третьої штурмової.

Репарації РФ у дії: полонені окупанти відновлюють пошкоджені будинки Ізюма

«Видали сухпайок на тиждень – і все, досить. Годують, при чому дуже смачно. Робота не складна, досить легка, і для м'язів добре: рухаєшся часто, багато. Досить приємно, а особливо з фарбою працювати. Посадки йдуть куди подалі, я краще тут попрацюю», – розповідає у відео один з полонених, залучений до відновлення.

Раніше українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців.

Також «Главком» повідомляв, що в український полон потрапив унікальний окупант – він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. Та і взагалі не знає що таке столиця.

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Теги: окупанти полон Андрій Білецький будинок робота Ізюм

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Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі

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