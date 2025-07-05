Надія Савченко висловилась про свій другий полон

«Не вбили мене. Не в полоні я. Вільна і жива», – заявила військовослужбовиця

Колишня народна депутатка Верховної Ради, а нині військовослужбовиця Надія Савченко спростувала чутки про те, що вона знову потрапила в полон до росіян. Про це вона повідомила в відео на своїй офіційній Facebook-сторінці, передає «Главком».

«Так як знову почали розповсюджувати фейки щодо долі Надії (її полону) мусимо знову (без усіляких «мхатовських пауз») спростовувати ці чутки. Робимо це так швидко як дозволяють обставини на фронті», – йдеться у відео.

Надія Савченко зазначила, що інформація про її полон є черговим російським фейком: «Скільки вже можна вчити не вірити російським фейкам, не розносити брехню світу. Не вбили мене. Не в полоні я. Вільна і жива. Борюсь за волю України й українців».

Раніше «Главком» інформував, що колишня депутатка Верховної Ради Надія Савченко опублікувала відео, відповідаючи на інформацію російських пропагандистів про її нібито загибель у зоні бойових дій. Екснардепка, за її словами, «на фоні квітучої української калини», вирішила запевнити, що з нею все гаразд.

Також «Главком» повідомляв, що російський «військкор» Володимир Романов стверджував, що 11 травня російські військові нібито вдарили авіабомбою по штабу 112 бригади територіальної оборони ЗСУ. Унаслідок цього буцімто й загинула Савченко, яка командувала ротою 131 батальйону цієї бригади.

«Главком» інформував, що народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко – командир роти в одній із бригад ТрО, відповідальна за прорив ворога в Очеретиному і в наступі на Покровськ. «У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив «ефект доміно» прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко, – це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами», – написала Безугла. Також нардепка попросила Службу безпеки України детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. До слова, сама Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює.

У відповідь Надія Савченко звернулася до Служби безпеки та Державне бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили народну обраницю Мар'яну Безуглу «на предмет державної зради».