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У полоні 90% українських військових зазнають фізичних або моральних тортур – генпрокурор

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У полоні 90% українських військових зазнають фізичних або моральних тортур – генпрокурор
Полонені страждають від різних видів катувань і нелюдського поводження
фото: AP

«Система, яку створила Росія, – це система, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні»

До 90% українських військовополонених у російському полоні піддаються фізичним і моральним тортурам. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, передає «Інтерфакс-Україна».

«Перший так званий скринінг – неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, показує, що до 90% наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі, сексуального і ментального насильства», – сказав він.

Генпрокурор наголосив, що система, яку створила Росія, – це система, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні на території Росії і тимчасово окупованих територіях України.

Керівниця команди Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні Бренда Голліс, розповідаючи про підходи до розслідування катувань у місцях несвободи, наголосила, що справа не стільки в кількості, а в тенденціях, що певна категорія зазнає катувань, і що є певні види катувань. Це все нам необхідно знати, щоб отримати необхідні докази.

Команда Міжнародного кримінального суду (МКС) не розглядає індивідуальні випадки, а дивиться на «широку картину, яка представляє злочини». Також вивчає дії виконавців таких злочинів середнього та вищого рівня, «які підпорядковані конкретним злочинцям».

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону.

Костін розповів, що всі українські військові піддавались тортурам у полоні РФ – окупанти катують їх, утримують у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у медичній допомозі, б’ють за українську мову та вдаються до інших способів фізичного насильства.

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Теги: росія прокурор розслідування Андрій Костін військові полон

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