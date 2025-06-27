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Зеленський доручив збільшити виплати військовим та поліцейським

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський доручив збільшити виплати військовим та поліцейським
Наразі мінімальний розмір грошового забезпечення для рекрута становить 20 130 грн
фото з відкритих джерел

Військові в Україні отримуватимуть більше

Президент України Володимир Зеленський підипсав указ №433/2025, який вводить рішення РНБО «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Цим указом глава держави доручив збільшити виплати військовим у бюджетній декларації на 2026-2028 роки.

Зокрема, йдеться про підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, а також поліцейських.

Окрім щомісячного забезпечення, також передбачено заходи щодо гарантування виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військових або смерті внаслідок поранення, отриманого під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, наразі мінімальний розмір грошового забезпечення для рекрута – 20 130 грн. А далі все залежить від дуже великої кількості чинників: звання, посади, вислуги тощо.

Залежно від місця несення служби та виконуваних завдань, українські військові додатково можуть отримувати 30, 50 та 100 тис. грн. Крім того, є ще доплата в 70 тис. грн для тих, хто перебуває саме на передовій.

100 тис. грн отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження – це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони. Звісно, що вони не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Але час їхньої роботи по ворогу також зараховується для виплати 100 тис. винагороди.

50 тис. виплачують тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами. В тому числі поза районами бойових дій.

30 тис. грн отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами.

Також 30 тис. винагороди мають виплачувати тим, хто займається розмінуванням (поза межами районів ведення бойових дій) та протиповітряним прикриттям та наземною обороною об’єктів критичної інфраструктури.

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Теги: Володимир Зеленський війна військові РНБО бойові виплати

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