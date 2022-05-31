Крамниця у Мюнхені оригінально підтримала українців (фото)

Вітрину прикрасили одягом із блакитно-жовтими малюнками

Магазин одягу в Мюнхені підтримав українців у їхньому протистоянні російській орді. Про це повідомляють читачі «Главкома».

Так, одна із крамниць одягу оригінально оформила вітрину – виставила футболки та кофти із блакитно-жовтими малюнками та написами.

Унизу також розмістили фразу «Solidary peace».

Нагадаємо, у період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду. Зокрема, Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії, запчастини для кулеметів, «запальнички», шнури, що детонують, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку. За даними України, останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня, понад два місяці тому – 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет «Стріла».

Тим часом Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності.

Також Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні.