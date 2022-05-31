Європі доведеться відмовитися від російської нафти, – Зеленський

Зеленський звернувся до українців на 96 день війни

Зеленський підкреслив, що пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже надто затягнулася

Євросоюз так і не зміг погодити шостий пакет санкцій проти Росії через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго. Однак ЄС доведеться відмовитися від російської нафти. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні до українців.

«Бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. І чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова від російської нафти, тим вигідніше буде, зрештою, самій Європі»,– наголосив він.

Зеленський підкреслив, що пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже надто затягнулася. П'ятий санкційний пакет був запроваджений ще 8 квітня. Тож, минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії.

Про те, що це потрібно нарешті виправити Зеленський говорив у своєму зверненні до лідерів європейських країн, які зібрались на засідання Європейської Ради.

Також президент розповів про розмову з президентом Туреччини Реджепоп Таїпом Ердоганом.

Раніше в розмові з президентом РФ Путіним турецький лідер озвучив ті ж пропозиції.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.