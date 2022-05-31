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    Економіка та фінанси

    Європі доведеться відмовитися від російської нафти, – Зеленський

    Зеленський звернувся до українців на 96 день війни - Європі доведеться відмовитися від російської нафти, – Зеленський
    Зеленський звернувся до українців на 96 день війни
    фото з відкритих джерел

    Зеленський підкреслив, що пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже надто затягнулася

    Євросоюз так і не зміг погодити шостий пакет санкцій проти Росії через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго. Однак ЄС доведеться відмовитися від російської нафти. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні до українців.

    «Бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. І чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова від російської нафти, тим вигідніше буде, зрештою, самій Європі»,– наголосив він.

    Зеленський підкреслив, що пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже надто затягнулася. П'ятий санкційний пакет був запроваджений ще 8 квітня. Тож, минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії.

    Про те, що це потрібно нарешті виправити Зеленський говорив у своєму зверненні до лідерів європейських країн, які зібрались на засідання Європейської Ради.

    Також президент розповів про розмову з президентом Туреччини Реджепоп Таїпом Ердоганом.

    Раніше в розмові з президентом РФ Путіним турецький лідер озвучив ті ж пропозиції.

    Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна ембарго Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Європі доведеться відмовитися від російської нафти, – Зеленський