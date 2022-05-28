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    Політика

    США готуються передати Україні реактивні системи залпового вогню

    Байдена готується надати Україні вкрай необхідні їй сучасні РСЗВ MLRS - США готуються передати Україні реактивні системи залпового вогню
    Байдена готується надати Україні вкрай необхідні їй сучасні РСЗВ MLRS
    фото з відкритих джерел

    Озброєння включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти набагато далі, ніж пускові установки

    Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності. Ця зброя може значно допомогти Україні у захисті своєї території на Донбасі. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на американських посадовців.

    Про передачу зброї, найімовірніше, буде оголошено наступного тижня, сказав чиновник на умовах анонімності.

    Озброєння включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти набагато далі, ніж пускові установки, які зараз використовує Україна, пише видання.

    Хоча офіційні особи не надали подробиць про те, які саме типи ракет нададуть Сполучені Штати, Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Це високоточна зброя з супутниковим наведенням, яка несе приблизно таку ж кількість вибухівки, як і 500-фунтова авіабомба.

    Також США планують включити до наступного пакету озброєнь для України реактивні системи залпового вогню Himars, які пересуваються на шасі колісних вантажівок.

    Раніше повідомлялося, що Пентагон замовив для Українських збройних сил ще одну партію переносних зенітних комплексів «Стінгер».

    Нагадаємо, Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні.

    Читайте також: Нова військова допомога Україні: Пентагон повідомив, скільки країн нададуть зброю ЗСУ
    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    США готуються передати Україні реактивні системи залпового вогню