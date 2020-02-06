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    Посол Польщі Бартош Ціхоцкі розповів про взаємини між Варшавою та Києвом

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    <em>Надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі</em> - Посол Польщі Бартош Ціхоцкі розповів про взаємини між Варшавою та Києвом
    Надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі

    У «Главкомі» відбулась пресконференція посла Польщі в Україні

    Сьогодні, 6 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» в рамках проекту «Агреман» відбулася зустріч із надзвичайним та повноважним послом Республіки Польща в Україні паном Бартошем Ціхоцкі на тему: «Україна та Польща: спільні точки дотику та порозуміння».

    Під час зустрічі обговорювалися наступні питання:

    • політичні та економічні підсумки взаємозв’язку між країнами у 2019 році; яка доля в структурі економіки України польського бізнесу;
    • ситуація із дозволами для здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень;
    • скасування українських топонімічних назв у Перемишлі;
    • як сьогодні сприймають (стереотипи) Україну та українців громадяни Польщі;
    • непорозуміння в питанні формування політики історичної пам’яті двох країн;
    • реінтеграція окупованих територій Донеччини й Луганщини та роль країн антипутінської коаліції та інші питання.
    Польща дипломатія посол Україна
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