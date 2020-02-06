Посол Польщі Бартош Ціхоцкі розповів про взаємини між Варшавою та Києвом

Посол Польщі Бартош Ціхоцкі розповів про взаємини між Варшавою та Києвомтрансляція
Надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі
У «Главкомі» відбулась пресконференція посла Польщі в Україні
Сьогодні, 6 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» в рамках проекту «Агреман» відбулася зустріч із надзвичайним та повноважним послом Республіки Польща в Україні паном Бартошем Ціхоцкі на тему: «Україна та Польща: спільні точки дотику та порозуміння».
Під час зустрічі обговорювалися наступні питання:
- політичні та економічні підсумки взаємозв’язку між країнами у 2019 році; яка доля в структурі економіки України польського бізнесу;
- ситуація із дозволами для здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень;
- скасування українських топонімічних назв у Перемишлі;
- як сьогодні сприймають (стереотипи) Україну та українців громадяни Польщі;
- непорозуміння в питанні формування політики історичної пам’яті двох країн;
- реінтеграція окупованих територій Донеччини й Луганщини та роль країн антипутінської коаліції та інші питання.