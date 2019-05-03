Кремль не розсилав запрошень на парад, щоб не отримувати принизливих відмов - ЗМІ



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До РФ на військовий парад 9 травня не приїде жоден закордонний лідер

Газета «Rzeczpospolita» нагадує, що Кремль завжди намагався використати 9 травня, як показ свого впливу

Кремль не розсилав запрошень на військовий парад 9 травня, щоб не отримувати дипломатично принизливих відмов. Про це написала польська газета «Rzeczpospolita», повідомляє «Польське радіо».

Газета «Rzeczpospolita» нагадує, що Кремль завжди намагався використати 9 травня, як показ свого впливу.

«Самотність президента Владіміра Путіна цього дня один з його співробітників пояснює фактом, що це не круглі роковини закінчення Другої світової війни. Але від початку правління Путіна Кремль намагався використати 9 травня, щоб показати свої міжнародні впливи й похвалитися перед світовими лідерами зростанням своєї військової сили», - наголошує видання.

Газета відзначає, що, справді, найбільше посадових осіб з закордону прибуло на парад з нагоди круглих роковин – 2005 року (понад 50 світових лідерів) та 2010 (понад 30 гостей). Але 2015 року, у 70-річчя закінчення війни, вже було видно виразний бойкот Кремля з боку міжнародних політиків через російську агресію в Україні. Тоді до Росії приїхали деякі президенти країн СНД, а також лідери Монголії, В'єтнаму, Венесуели, Сербії. Тоді на параді був присутній і генсек ООН Пан Гі Мун. Канцлер ФРН Ангела Меркель також відвідала Москву, щоправда, на другий день після параду - 10 травня. У 2016 році почесним гостем на параді 9 травня був президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

У 2017 приїхав лише президент Молдови Ігор Додон. У 2018 році на параді були президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Як повідомлялося, у Москві не буде жодного іноземного лідера на параді 9 травня.

До слова, окупанти проведуть в Криму паради до 9 травня.