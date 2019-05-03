Окупанти відповіли Зеленському на його заяву про нерухомість в Криму



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Зеленський має намір користуватися придбаною до анексії нерухомістю в Лівадії «лише після обов’язкового повернення Криму в Україну»

Коментар Фікса прозвучав після заяви штабу Зеленського про те, що президентська родина має намір користуватися нерухомістю в Лівадії після того, як Україна поверне собі Крим

Перший «віце-спікер» російського парламенту Криму Юхим Фікс заявив, що обраний президент України Володимир Зеленський в зв’язку зі своєю політичною позицією ніколи не зможе жити в квартирі своєї дружини в Лівадії.

Коментар Фікса прозвучав після заяви штабу Зеленського про те, що президентська родина має намір користуватися цією нерухомістю після того, як Україна поверне собі Крим, повідомляє 3 травня mk.ru.

«Так вона і залишиться підвішеною в повітрі», - сказав Фікс, заявивши, що українській владі «пора визнати факт того, що Крим є частиною Росії».

Нагадаємо, раніше команда Зеленського заявила, що нерухомість в окупованому Криму була придбана Оленою Зеленською, дружиною новообраного президента України, у квітні 2013 року, до анексії Криму, у повній відповідності до чинного законодавства України.

«Родина Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю лише після обов’язкового повернення Криму в Україну», - заявили у Зеленського.