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    Думки вголос

    Дражнити Путіна - марна трата часу

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Дражнити Путіна - марна трата часу

    Громадянство: Забрати не можна залишити

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    Первым эффектом от публикации Путиным Указа о выдаче российских паспортом жителям ОРДЛО стала реакция украинских политиков и чиновников. Реакция очень противоречивая. Так президент Зеленский пригрозил Путину раздавать уже украинские паспорта тем. кто бежит от диктаторских режимов в странах бывшего Союза. В первую очередь. что логично. это касается именно РФ. В свою очередь заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что получившие российское гражданство жители ОРДЛО могут быть лишены гражданства украинского. Вместе с безвизом и прочими бонусами. которые дает документ с тризубом. Потому что по Конституции у нас допускается одно гражданство, а пытаться усидеть одной попой во встречных поездах - за гранью логики.

    А теперь выдохнули и попробуем оценить смысловое наполнение таких подходов. Потому что проблема не только в ОРДЛО. Путин уже одобрил выдачу российских паспортов проживавшим постоянно в Крыму и ОРДЛО до оккупации и их родственникам. Так что чем дальше, тем больше будет вопросов и масштабнее проблема.

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    Что касается предложения президента. оно мне кажется поспешным и эмоциональным. Да, люди это сегодня главный капитал. Люди. которые работают и платят налоги и есть главная база государства. Люди, которые создают рабочие места - вообще на вес золота. И именно за таких людей идет сегодня борьба. Из Украины их активно вытягивают Польша, Чехия, Германия и... Россия тоже. Но способны ли быть полезны Украине «правильные русские», которых что-то не устраивает дома? Очень сомневаюсь. Хотя знаю людей. которые переехали сюда из РФ и получили (кто-то еще ждет) украинское гражданство. Они себя отлично нашли здесь и Украина нашла хороших граждан. Но в большинстве, я уверен, беглые россияне будут строить тут «правильную россию» и бороться за «адиннарот» под лозунгами защиты русского языка и «мышебратья». Так что я бы на месте Зеленского не слишком увлекался этой идеей.

    С заявлением Юрия Грымчака все несколько сложнее. Юристы сразу подвергли его критике. Да, по Конституции у нас одно гражданство. Но простого и эффективного механизма лишения гражданства нет. Не путайте это с отменой выдачи гражданства тому же Саакашвили, там другая история и другой механизм - гораздо проще. Так что - вперед, в Верховную Раду. Очевидно, что в вопросе лишения гражданства нужно навести порядок с помощью простого закона, не допускающего двойного толкования. И закон о коллаборантах тоже необходим. Их даже логично принимать в паре, как взаимно дополняющих. Но перед этим стоит провести широкое обсуждение, чтобы ответить на несколько вопросов. Ключевая задача - что мы хотим получить в результате. Тут несколько вариантов:

    Первый - просто разрешить двойное гражданство, нам не жалко, во многих странах такая практика есть.

    Второй - разрешить двойное гражданство за исключением некоторых стран. Например, страны-агрессора. Потому что российские граждане с украинскими паспортами могут представлять угрозу государству.

    Третий - оставить запрет и отработать простой и эффективный механизм лишения гражданства при получении второго. И за сотрудничество с оккупантом можно добавить в закон о коллаборантах.

    Это не все возможные варианты. Можно предлагать четвертый, пятый или микс из этих трех. Главное - порядок действий. Заявления в эфире и прочие предложения на любых площадках для обсуждения - это первый шаг. Обсуждение проблемы и поиск решения. Второе - подготовка соответствующих законопроектов. Третье - голосование в Верховной Раде. Потому что мы должны найти решение, которое выгодно нам. Которое удобно гражданам Украины и государству, которое служит гражданам. А просто позлить Путина - напрасная трата времени. Он и без того не слишком нас любит, так что не будем терять время. Я считаю, можно обсуждать. И нужно. Не откладывая, кстати, еще на пять лет...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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