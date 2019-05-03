МінТОТ попередив, що українців з російськими паспортами легко встановити



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24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР»

«Можна отримати список тих людей, які отримали російське громадянство як друге», - повідомив заступник глави МінТОТ

Україна зможе встановити громадян, які отримають російські паспорти, оскільки ці дані частково є несекретними в Росії.

Про це в ефірі програми Vox populi на телеканалі ZIK повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак.

«Можна отримати список тих людей, які отримали російське громадянство як друге. Тому що, згідно з російським законодавством, дозволено мати друге і третє громадянство, але про це обов'язково повідомляти органи влади. Тому я не бачу в цьому проблем, і ми будемо мати повністю всі дані», - наголосив він.

Водночас заступник глави МінТОТу зазначив, що в Україні немає технічних засобів для визначення громадян, які отримають російський паспорт.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Джерело: ТСН