Клімкін запропонував на 9 Травня пройтися з портретами замордованих Сталіним українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клімкін підтримав пропозицію письменника Андрія Куркова гідно відреагувати на заклик телеканалу «Інтер» взяти участь в російській акції «Безсмертний полк» в Києві

Глава МЗС України Павло Клімкін пропонує українцям на 9 Травня вийти на вулиці з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій.

Про це він написав у Facebook, коментуючи заклик телеканалу «Інтер» взяти участь в російській акції «Безсмертний полк» в Києві, а також пропозицію письменника Андрія Куркова натомість вийти на вулиці з портретами загиблих за Україну на Донбасі, зниклих безвісти на окупованих територіях та українських політв’язнів у Росії.

«Слушна ідея, повністю підтримую (ідею Куркова. – ред.). Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі», - зазначив Клімкін.

Раніше повідомлялося, що Український інститут національної пам’яті звертається з проханням до українців у День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні доповнити одяг червоним маком – символом пам’яті.