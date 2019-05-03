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    Клімкін запропонував на 9 Травня пройтися з портретами замордованих Сталіним українців

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    Клімкін запропонував на 9 Травня пройтися з портретами замордованих Сталіним українців

    Клімкін підтримав пропозицію письменника Андрія Куркова гідно відреагувати на заклик телеканалу «Інтер» взяти участь в російській акції «Безсмертний полк» в Києві

    Глава МЗС України Павло Клімкін пропонує українцям на 9 Травня вийти на вулиці з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій.

    Про це він написав у Facebook, коментуючи заклик телеканалу «Інтер» взяти участь в російській акції «Безсмертний полк» в Києві, а також пропозицію письменника Андрія Куркова натомість вийти на вулиці з портретами загиблих за Україну на Донбасі, зниклих безвісти на окупованих територіях та українських політв’язнів у Росії.

    «Слушна ідея, повністю підтримую (ідею Куркова. – ред.). Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі», - зазначив Клімкін.

    Раніше повідомлялося, що Український інститут національної пам’яті звертається з проханням до українців у День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні доповнити одяг червоним маком – символом пам’яті.

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