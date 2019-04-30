У Москві не буде жодного іноземного лідера на параді 9 травня



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Святкування Дня Перемоги у Москві

В останні роки участь у параді лідерів зарубіжних країн скорочувалася

Цьогоріч на святкування Дня Перемоги до Москви не приїде жоден іноземний лідер.

Про це повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, інформує телеканал «Дождь».

Пєсков додав, що спеціальні запрошення главам держав відвідати Москву 9 травня не розсилалися.

ЗМІ зазначає, що в останні роки участь у параді лідерів зарубіжних країн скорочувалася. У 2015 році, коли Росія відзначала 70-річчя Перемоги, приїхали близько 30 зарубіжних лідерів: президенти багатьох країн СНД, а також лідери Монголії, В'єтнаму, Венесуели, Сербії. Тоді на параді був присутній і генсек ООН Пан Гі Мун.

Глави європейських держав тоді відмовилися від візитів через агресію РФ на сході України. У 2015 виняток становила канцлер ФРН Ангела Меркель, але вона прибула в Москву 10 травня. У 2016 році почесним гостем на параді 9 травня був президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

У 2017 приїхав лише президент Молдови Ігор Додон. У 2018 році на параді були президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

До слова, окупанти проведуть в Криму паради до 9 травня.