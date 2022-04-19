Кремль вже сушить голову, як заявити росіянам про свою фейкову перемогу

У Росії мізкують, як придумати красиву байку про перемогу в Україні

Тому про всяк випадок можновладці вирішили заявити, що уся інформація про російську загарбницьку війну в Україні та неминучу поразку зс РФ – це один великий фейк

Росія почала задумуватися над тим, яким чином змусити своїх громадян та цивілізований світ вірити у фейки про «перемогу над неонацистами» в Україні. Про це повідомило агенство EADaily.

Зокрема, начальник Управління президента РФ із громадських проектів Сергій Новіков заявив про те, що «правду про перемогу російських військ після завершення військової спецоперації в Україні треба буде захищати».

Мовляв, на Росію очікує багато фейків, пов'язаних із нинішніми подіями в Україні.

Новіков також почав бідкатися, що, поки збройні сили РФ «виконують завдання з денацифікації» України, світ не вірить у їхню перемогу.

Зауважимо, що ці пропагандистські штампи начальник Управління президента РФ із громадських проектів використовував у виступі перед школярами. Дітей зігнали у Музей Перемоги для участі в тематичному заході.

Нагадаємо, дещо раніше Кремль наказав знімати фейки про те, як «українці катують полонених».

Росія продовжує інформаційну війну проти України, намагаючись звинуватити Збройні сили та добровольчі батальйони у порушенні Женевської конвенції.