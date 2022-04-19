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    Кремль вже сушить голову, як заявити росіянам про свою фейкову перемогу

    У Росії мізкують, як придумати красиву байку про перемогу в Україні&nbsp; - Кремль вже сушить голову, як заявити росіянам про свою фейкову перемогу
    У Росії мізкують, як придумати красиву байку про перемогу в Україні 
    фото з відкритих джерел

    Тому про всяк випадок можновладці вирішили заявити, що уся інформація про російську загарбницьку війну в Україні та неминучу поразку зс РФ – це один великий фейк

    Росія почала задумуватися над тим, яким чином змусити своїх громадян та цивілізований світ вірити у фейки про «перемогу над неонацистами» в Україні. Про це повідомило агенство EADaily.

    Зокрема, начальник Управління президента РФ із громадських проектів Сергій Новіков заявив про те, що «правду про перемогу російських військ після завершення військової спецоперації в Україні треба буде захищати».

    Мовляв, на Росію очікує багато фейків, пов'язаних із нинішніми подіями в Україні.

    Новіков також почав бідкатися, що, поки збройні сили РФ «виконують завдання з денацифікації» України, світ не вірить у їхню перемогу.

    Зауважимо, що ці пропагандистські штампи начальник Управління президента РФ із громадських проектів використовував у виступі перед школярами. Дітей зігнали у Музей Перемоги для участі в тематичному заході.

    Нагадаємо, дещо раніше Кремль наказав знімати фейки про те, як «українці катують полонених».

    Росія продовжує інформаційну війну проти України, намагаючись звинуватити Збройні сили та добровольчі батальйони у порушенні Женевської конвенції.

    Теги: росія пропаганда війна
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    Кремль вже сушить голову, як заявити росіянам про свою фейкову перемогу