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    Кремль наказує знімати фейки про те, як «українці катують полонених»

    Міноборони Росії наказує знімати фейкові відео про те, як українські військові та добровольці нібито катують полонених окупантів - Кремль наказує знімати фейки про те, як «українці катують полонених»
    Міноборони Росії наказує знімати фейкові відео про те, як українські військові та добровольці нібито катують полонених окупантів
    фото: Сухопутні війська

    Росія продовжує інформаційну війну проти України, намагаючись звинуватити Збройні сили та добровольчі батальйони у порушенні Женевської конвенції

    Відоме хакерське об’єднання Anonymous оприлюднило наказ міністра оборони Російської Федерації, який прямо наказує створювати фейки про катування російських військових в українському полоні. Фотокопію документи хакери виклали у себе в Twitter.

    Згідно із оприлюдненим Anonymous наказом, керівництво міноборони Росії вимагає розробити і розповсюдити відео про нібито «нелюдське поводження військовослужбовців Збройних сил України та «націоналістичних формувань» щодо російських полонених».

    Крім самих відеороликів, російське військове відомство наказує у коментарях до цих матеріалів, розміщених у соцмережах, педалювати тему нібито порушення Україною Женевської конвенції про поводження із військовополоненими.

    Виготовленням фейків має зайнятися управління інформаційної протидії та маскування міноборони Росії.

    Також у наказі йдеться про необхідність створити фейки, в яких йшлося б про те, що на брифінгах російських полонених (де розповідалося про використання у російсько-українській війні солдатів строкової служби) начебто використовують підставних осіб. Керівництво російської армії прямо вимагає спростувати доведений Україною факт використання Кремлем солдатів-строковиків.

    Наказ від імені міністра оборони Сергія Шойгу підписав виконувач обов’язки міністра, генерал армії Дмитро Булгаков.

    Міноборони Росії наказує спростовувати участь строковиків у війні проти України та знімати фейки про нібито катування українцями російських військовополонених

    Міноборони Росії наказує спростовувати участь строковиків у війні проти України та знімати фейки про нібито катування українцями російських військовополонених

    Нагадаємо, разом із повноцінною військовою агресією в Україні триває й інформаційна війна. Зокрема, у останні дні міноборони Росії «знайшло» хімічну зброю у школі на Миколаївщині.

    24 березня СБУ викрила мережу ботоферм, яка залякувала українських угорців.

    Також екс-депутат Верховної Ради Борислав Береза помітив, що окупанти почали розганяти фейки про те, що гуманітарні коридори нібито обстрілюють перевдягнуті у цивільне працівники СБУ.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль наказує знімати фейки про те, як «українці катують полонених»