Кремль наказує знімати фейки про те, як «українці катують полонених»

Міноборони Росії наказує знімати фейкові відео про те, як українські військові та добровольці нібито катують полонених окупантів

Росія продовжує інформаційну війну проти України, намагаючись звинуватити Збройні сили та добровольчі батальйони у порушенні Женевської конвенції

Відоме хакерське об’єднання Anonymous оприлюднило наказ міністра оборони Російської Федерації, який прямо наказує створювати фейки про катування російських військових в українському полоні. Фотокопію документи хакери виклали у себе в Twitter.

Згідно із оприлюдненим Anonymous наказом, керівництво міноборони Росії вимагає розробити і розповсюдити відео про нібито «нелюдське поводження військовослужбовців Збройних сил України та «націоналістичних формувань» щодо російських полонених».

Крім самих відеороликів, російське військове відомство наказує у коментарях до цих матеріалів, розміщених у соцмережах, педалювати тему нібито порушення Україною Женевської конвенції про поводження із військовополоненими.

Виготовленням фейків має зайнятися управління інформаційної протидії та маскування міноборони Росії.

Також у наказі йдеться про необхідність створити фейки, в яких йшлося б про те, що на брифінгах російських полонених (де розповідалося про використання у російсько-українській війні солдатів строкової служби) начебто використовують підставних осіб. Керівництво російської армії прямо вимагає спростувати доведений Україною факт використання Кремлем солдатів-строковиків.

Наказ від імені міністра оборони Сергія Шойгу підписав виконувач обов’язки міністра, генерал армії Дмитро Булгаков.

Міноборони Росії наказує спростовувати участь строковиків у війні проти України та знімати фейки про нібито катування українцями російських військовополонених

Нагадаємо, разом із повноцінною військовою агресією в Україні триває й інформаційна війна. Зокрема, у останні дні міноборони Росії «знайшло» хімічну зброю у школі на Миколаївщині.

24 березня СБУ викрила мережу ботоферм, яка залякувала українських угорців.

Також екс-депутат Верховної Ради Борислав Береза помітив, що окупанти почали розганяти фейки про те, що гуманітарні коридори нібито обстрілюють перевдягнуті у цивільне працівники СБУ.