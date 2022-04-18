  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Російські пропагандисти осоромилися із фейковим садочком у Маріуполі

    Окупанти відкрили фейковий садочок та показали на відео аж двох дітей&nbsp; - Російські пропагандисти осоромилися із фейковим садочком у Маріуполі
    Окупанти відкрили фейковий садочок та показали на відео аж двох дітей 
    фото: Петро Андрющенко / Telegram

    Вони показали дошкільнят у нібито ясельних групах садочку, який не працює вже десятки років

    Пропагандисти із РФ намагалися показати сюжет про «відродження» блокадного Маріуполя та урочисто відкрили садочок, якого в місті неіснує вже десятки років. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

    «Сьогодні повідомили про відновлення роботи дитячого садочку №38. І про шість ясельних і чотири дорослих групи», − написав Андрющенко.

    Радник мера також саркастично зазначив, що пропагандисти показали на відео натовп дітей, у якому були тільки хлопчик і дівчинка.

    «Така інформаційна атака цілком вкладається в концепцію параду на 9 травня. Неіснуючий контроль міста з неіснуючим відновленням, вигаданими садочками та школами як символ неіснуючої перемоги», − додав він.

    image_2022-04-18_15-09-06

    Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив про те, що російські військові планують провести парад у Маріуполі 9 травня.

    Зараз ворог активно «зачищає» місто від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські пропагандисти осоромилися із фейковим садочком у Маріуполі