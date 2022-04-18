Російські пропагандисти осоромилися із фейковим садочком у Маріуполі

Окупанти відкрили фейковий садочок та показали на відео аж двох дітей

Вони показали дошкільнят у нібито ясельних групах садочку, який не працює вже десятки років

Пропагандисти із РФ намагалися показати сюжет про «відродження» блокадного Маріуполя та урочисто відкрили садочок, якого в місті неіснує вже десятки років. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

«Сьогодні повідомили про відновлення роботи дитячого садочку №38. І про шість ясельних і чотири дорослих групи», − написав Андрющенко.

Радник мера також саркастично зазначив, що пропагандисти показали на відео натовп дітей, у якому були тільки хлопчик і дівчинка.

«Така інформаційна атака цілком вкладається в концепцію параду на 9 травня. Неіснуючий контроль міста з неіснуючим відновленням, вигаданими садочками та школами як символ неіснуючої перемоги», − додав він.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив про те, що російські військові планують провести парад у Маріуполі 9 травня.

Зараз ворог активно «зачищає» місто від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду.