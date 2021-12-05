«Крим – це Україна»: Тихановська відреагувала на скандальні заяви Лукашенка
Тихановська вважає неприйнятним використання Білорусі як плацдарму для наступу на Україну
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала останню серію заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це вона розповіла в інтерв'ю газеті Zerkalo.io.
Тихановська висловилася проти втрати Білоруссю власного суверенітету на користь Росії. «Є різниця між співпрацею та залежністю. Абсолютна більшість білорусів вважають, що Білорусь має бути незалежною», – наголосила вона.
Тихановська вважає неприйнятним використання Білорусі як плацдарму для наступу на Україну.
«Пріоритет для Білорусі – вирішувати свої проблеми, а не брати участь у конфліктах з іншими країнами. І наша позиція щодо України все та ж сама: силова зміна кордонів держав у 21 столітті неприйнятна. Ми засуджуємо будь-які спроби захопити чужі території, від кого б вони не виходили. Адже ми не хочемо, щоб це стало нормою, і хтось міг зазіхати на нашу землю. Надійний партнер повинен дотримуватись своїх позицій, а не торгувати ними в обмін на підтримку особистої влади. Інакше що стане наступною розмінною монетою?» – сказала білоруська опозиціонерка.
Окупований Росією Крим вона вважає виключно українським. «Крим де-факто зараз контролюється Росією, але де-юре він український і має залишатися українським», – сказала Тихановська.
Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.
Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.
Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.
Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.