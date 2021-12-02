Лукашенко сказав, хто його «рідний брат». Це теж диктатор

Олександр Лукашенко: Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше ніж другом, ми рідні брати

Двоє диктаторів «бачать світ однаково»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вони із президентом Росії Володимиром Путіним рідні брати і бачать світ однаково. Про це він сказав в інтерв'ю «Риа Новости».

«Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше ніж другом, ми рідні брати. А якщо вже серйозно, ви знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми бачимо однаковими очима цей світ», – сказав Лукашенко.

Він додав, що вони з російським диктатором можуть «перетравлювати все це в голові, крутити, вертіти», можуть «іноді робити не зовсім однакові з цього висновки», у них «можуть бути різні вчинки, але очі їхні бачать цей світ однаково».

За словами Лукашенка, він у цьому переконався, «особливо останнім часом».

Напередодні Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії.

Також Лукашенко пообіцяв пропагандисту Кисельову «робити все, щоб Україна стала нашою».

Ще Лукашенко висловився про Зеленського: Володя виявився абсолютно випадковою людиною у політиці.

Цього тижня Лукашенко визнав Крим «де-юре російським».

Глава МЗС Дмитро Кулеба на заяву Лукашенка про «російський» Крим відповів: непоправний удар.

Також Лукашенко погрожує: підтримає Путіна у разі нападу на Україну (відео).