Лукашенко пообіцяв пропагандисту Кисельову «робити все, щоб Україна стала нашою»

Білоруський диктатор заявив, що «ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні в Україні»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою» країною, бо «там наш народ». Про це диктатор сказав в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову.

«Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні в Україні. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша Україна. Там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання», – заявив самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко також пообіцяв, що якщо Україна проявить агресію щодо РФ, то «ми у найтіснішій зв'язці юридично, економічно, політично будемо з Росією».

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Напередодні Лукашенко визнав Крим «де-юре російським».

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