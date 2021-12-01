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    Лукашенко пообіцяв пропагандисту Кисельову «робити все, щоб Україна стала нашою»

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    Невизнаний президент Білорусі дав інтерв'ю кремлівському пропагандисту - Лукашенко пообіцяв пропагандисту Кисельову «робити все, щоб Україна стала нашою»
    Невизнаний президент Білорусі дав інтерв'ю кремлівському пропагандисту
    скріншот з відео

    Білоруський диктатор заявив, що «ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні в Україні»

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою» країною, бо «там наш народ». Про це диктатор сказав в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову.

    «Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні в Україні. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша Україна. Там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання», – заявив самопроголошений президент Білорусі.

    Лукашенко також пообіцяв, що якщо Україна проявить агресію щодо РФ, то «ми у найтіснішій зв'язці юридично, економічно, політично будемо з Росією».

    Також Лукашенко висловився про Зеленського: Володя виявився абсолютно випадковою людиною у політиці.

    Напередодні Лукашенко визнав Крим «де-юре російським».

    Глава МЗС Дмитро Кулеба на заяву Лукашенка про «російський» Крим відповів: непоправний удар.

    Також Лукашенко погрожує: підтримає Путіна у разі нападу на Україну (відео).

    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко політика націоналісти Україна президент
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    Лукашенко пообіцяв пропагандисту Кисельову «робити все, щоб Україна стала нашою»