«Розстріл мігрантів» у Чорнобильській зоні – це фейк: роз’яснення прикордонників

Жодних виявлень груп мігрантів на кордоні з Білоруссю, зокрема у районі Чорнобильської зони, не було

У Державній прикордонній службі України назвали фейком інформацію про розстріл групи мігрантів у Чорнобильській зоні. Як повідомляється на сайті ДПСУ, в мережі інтернет поширено відео, на якому нібито зняті тепловізійною камерою кадри розстрілу групи осіб.

«Окремі ресурси дописують, що це відбувся розстріл українськими військовими, інші зазначають, що прикордонниками, групи нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з Білорусі через зону відчуження. Також на відео видно напис Priluki, а саме відео, начебто, записане 29 листопада», – йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба України зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності та є фейковою.

Жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, зокрема у районі Чорнобильської зони, не було.

«Прикордонники звертаються до громадян залишатися свідомими, не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів і ту, яка використовується російською пропагандою.

Нагадаємо, кілька тижнів тому вже відбувалися подібні фейкові повідомлення про затримання незаконних мігрантів в Чорнобильській зоні, які були спростовані», – повідомляє пресслужба ДПСУ.

Держприкордонслужба просить довіряти лише перевіреній та офіційній інформації.

Додамо, що позаминулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі.

1 грудня ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій через міграційну кризу, яку створили Лукашенко і Путін.

Тим часом підрозділи МВС України почали масштабні навчання біля кордону з Білоруссю.

Напередодні Нацгвардія розгорнула акустичні генератори на кордоні з Білоруссю.