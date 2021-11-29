Лукашенко погрожує: підтримає Путіна у разі нападу на Україну (відео)

Білоруський диктатор закликав західні країни надати докази підготовки Росією вторгнення до України

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко висловив свою думку стосовно повномасштабного нападу РФ на Україну. Відеозапис, де білоруський диктатор робить заяву щодо можливої війни під час наради Міністерства оборони Білорусі, оприлюднив білоруський провладний Telegram-канал «Пул першого».

«Вчергове наші партнери, як їх у Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються «відстроїти Росію», тому вигадали тезу, що Росія нібито планує напасти на Україну. Ну, якщо планує, то покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу», – зазначив білоруський диктатор.

Водночас подальші заяви невизнаного у світі очільника Білорусі свідчили про те, що фактичне керівництво країни зовсім не виключає можливості збройного конфлікту між РФ та Україною та у разі його початку не планує залишатися осторонь.

«Вони (західні країни – «Главком»), напевно, переживають, що в нас став менший потік мігрантів, тому що використовували цих людей (ми це вже бачимо) для того, щоб вирішити свої внутрішні проблеми та тримати нас у напрузі. Вони чудово розуміють: якщо тільки Україна спробує розв'язати конфлікт з Росією, осторонь Білорусь не залишиться, тому білоруську армію треба стримувати, напружувати на західних рубежах», – заявив Лукашенко.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована йти військовим шляхом вирішення проблеми Донбасу.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.