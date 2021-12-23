ДТП заблокувала рух трамваїв на Подолі (фото)
Затримувався рух трамваїв у напрямку Контрактової площі
У четвер, 23 грудня, на вулиці Глибочицькій, 73 в Києві прямо на трамвайних коліях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Тут зіткнулися два легкових автомобілі.
Через ДТП було заблоковано рух трамваїв.
Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримувався рух трамваїв № 14, 18 в напрямку Контрактової площі. На місце було викликано поліцію.
Рух трамваїв відновлено о 9:07, курсування з відхиленням від графіка.
Як повідомлялося, 21 грудня на Борщагівській швидкісній лінії зупинилися трамваї через ДТП між автівками Mazda та Hyundai, які вилетіли з дороги на трамвайні колії.
Ввечері 20 грудня у Києві на Подолі трамвай №11 зійшов із колії. Трамвай притиснув автівку, яка була припаркована на узбіччі, і прим’яв транспортний засіб.
7 грудня в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.
24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв.