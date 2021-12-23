ДТП заблокувала рух трамваїв на Подолі (фото)

Затримувався рух трамваїв у напрямку Контрактової площі

У четвер, 23 грудня, на вулиці Глибочицькій, 73 в Києві прямо на трамвайних коліях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Тут зіткнулися два легкових автомобілі.

Через ДТП було заблоковано рух трамваїв.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримувався рух трамваїв № 14, 18 в напрямку Контрактової площі. На місце було викликано поліцію.

Рух трамваїв відновлено о 9:07, курсування з відхиленням від графіка.

Як повідомлялося, 21 грудня на Борщагівській швидкісній лінії зупинилися трамваї через ДТП між автівками Mazda та Hyundai, які вилетіли з дороги на трамвайні колії.

Ввечері 20 грудня у Києві на Подолі трамвай №11 зійшов із колії. Трамвай притиснув автівку, яка була припаркована на узбіччі, і прим’яв транспортний засіб.

7 грудня в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.

24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв.



