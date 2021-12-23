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    ДТП заблокувала рух трамваїв на Подолі (фото)

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    Автівки зіткнулися на трамвайній колії - ДТП заблокувала рух трамваїв на Подолі (фото)
    Автівки зіткнулися на трамвайній колії
    фото: Київ оперативний

    Затримувався рух трамваїв у напрямку Контрактової площі

    У четвер, 23 грудня, на вулиці Глибочицькій, 73 в Києві прямо на трамвайних коліях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Тут зіткнулися два легкових автомобілі.

    Через ДТП було заблоковано рух трамваїв.

    Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримувався рух трамваїв № 14, 18 в напрямку Контрактової площі. На місце було викликано поліцію.

    Рух трамваїв відновлено о 9:07, курсування з відхиленням від графіка.

    Як повідомлялося, 21 грудня на Борщагівській швидкісній лінії зупинилися трамваї через ДТП між автівками Mazda та Hyundai, які вилетіли з дороги на трамвайні колії.

    Ввечері 20 грудня у Києві на Подолі трамвай №11 зійшов із колії. Трамвай притиснув автівку, яка була припаркована на узбіччі, і прим’яв транспортний засіб.

    7 грудня в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.

    24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв.


    Теги: ДТП Київ громадський транспорт автомобіль Київпастранс
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    ДТП заблокувала рух трамваїв на Подолі (фото)