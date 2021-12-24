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    Події в Україні

    На Запоріжжі перекинувся автобус із 20 підлітками-спортменами (фото)

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    У Запорізькій області перекинувся автобус з 20 підлітками-спортменами - На Запоріжжі перекинувся автобус із 20 підлітками-спортменами (фото)
    У Запорізькій області перекинувся автобус з 20 підлітками-спортменами
    фото: Нацполіція

    За медичною допомогою до лікарні звернувся тренер, у нього травма голови

    У четвер, 23 грудня, в Запорізькій області перекинувся автобус, в якому знаходилися 25 осіб. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

    Інцидент стався на автодорозі «Дніпрорудне-Василівка» поблизу села Скельки Василівського району.

    У транспортному засобі на момент аварії перебували 20 неповнолітніх 2011-2012 року народження, троє батьків і тренер. За медичною допомогою до лікарні звернувся тренер, у нього травма голови.

    З місця аварії всі учасники поїхали попутним транспортом, залишивши лише водія автобуса.

    Слідчим вже розпочато кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

    Крім цього, відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол за ст. 140 «Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Наразі працівники поліції здійснюють опитування учасників подій, в тому числі неповнолітніх.

    Як повідомлялося, 22 грудня на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна потрійна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. В лобовому зіткненні не розминулися автомобілі Chevrolet та дві автівки марки Volkswagen.

    У Дніпрі автомобіль, не зупинившись за червоний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб та збив людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.

    Теги: Запоріжжя ДТП автомобіль тренер Volkswagen
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    На Запоріжжі перекинувся автобус із 20 підлітками-спортменами (фото)