«Нагадують галюцинації». ISW розібрав заяви Путіна про успіхи армії РФ

Заяви Путіна про ситуацію на фронті суттєво розходяться з реальними показниками

Замість заявлених Путіним 1301 кв. км російська армія у вересні втрачала території

Російський диктатор Володимир Путін значно перебільшив територіальні здобутки армії РФ в Україні у вересні 2026 року. Замість заявленого російським правителем захоплення 1301 кв. км української території війська РФ за підсумками місяця мали чисті територіальні втрати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт ISW.

Під час виступу на міжнародному дискусійному форумі «Валдай» 1 жовтня Путін заявив, що російська армія нібито захопила 1301 кв. км території України протягом вересня. Ця цифра приблизно у 2,5 раза перевищує заявлені Росією територіальні здобутки за попередні місяці. Аналітики наголосили, що твердження Путіна про ситуацію на фронті «настільки далекі від реальності, що нагадують галюцинації».

За оцінкою ISW, у вересні російські війська зазнали чистих територіальних втрат у розмірі 80,81 кв. км. Якщо враховувати проникнення російських підрозділів у райони, які вони фактично не контролюють, чисті територіальні втрати РФ становлять 175,18 кв. км.

«Абсурдні заяви Путіна продовжують створювати вигадану картину бойових дій, що підтримує когнітивну війну Кремля, спрямовану на хибне зображення російського просування по полю бою», – зазначили в ISW.

Водночас аналітики припускають, що Путін може не знати про неправдивість цифр, які озвучує публічно. ISW допускає, що російському правителю передають такі дані через «культуру брехні, глибоко вкорінену в російській військовій командній структурі».

Інститут також звернув увагу, що на тлі фактичного сповільнення територіальних здобутків російської армії Путін дедалі більше зосереджується на масштабних ударах по Україні. Аналітики називають це новою «теорією перемоги» Кремля.

За оцінкою ISW, Москва розраховує за допомогою кампанії інтенсивних далекобійних ударів узимку 2026–2027 років змусити Україну до капітуляції. Попередня російська «теорія перемоги» ґрунтувалася на постійному, хоча й повільному просуванні військ РФ на полі бою.

Раніше ISW повідомляв, що протягом березня–вересня 2026 року Сили оборони України повернули під свій контроль майже 300 кв. км території. Зокрема, у вересні українські військові повернули 256,35 кв. км, тоді як російська армія захопила 175,54 кв. км.

30 вересня президент Володимир Зеленський під час поїздки на Лиманський напрямок заявив, що 66-та ОМБр разом з іншими підрозділами Третього армійського корпусу в межах операції «Вівальді» повернула під український контроль понад 125 кв. км території.