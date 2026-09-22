Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН
Серед головних тем візиту – посилення української ППО, забезпечення фінансування та наближення завершення війни
фото: AP

Президент України проведе низку зустрічей із лідерами держав та виступить із головної трибуни ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Разом із ним до США прибула перша леді Олена Зеленська та українська дипломатична команда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Під час візиту Зеленський проведе близько 20 зустрічей: із президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами, американськими сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, а також представниками міжнародних організацій, бізнесу й аналітичних центрів.

Серед головних тем візиту – посилення української протиповітряної оборони, забезпечення фінансування та дипломатичні кроки для наближення завершення війни. Українська делегація також готує до підписання нову угоду у сфері безпілотників Drone Deal.

Окремо запланована зустріч Зеленського з Трампом. Крім того, президент України візьме участь у саміті міжнародної Кримської платформи та виступить на засіданні Ради безпеки ООН з українського питання.

Виступ Зеленського з головної трибуни Генасамблеї ООН запланований на 23 вересня близько 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом. Як повідомляє The Guardian, під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.

Читайте також:

Теги: США ООН війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія прагне позбавити українських дітей майбутнього, заявив Буданов
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
1 вересня, 14:20
Адміністрація Трампа готує план для Близького Сходу
Axios: Адміністрація Трампа розробляє післявоєнну стратегію для стримування Ірану
5 вересня, 00:57
У потязі для Віткоффа і Кушнера підготували кримськотатарське меню
Чим пригощали Віткоффа і Кушнера в потязі «Укрзалізниці» (фото)
6 вересня, 21:56
Абу-Дабі вже був майданчиком для переговорів за участю представників України, Росії та США
Росія назвала місце, де хоче провести переговори з Україною
9 вересня, 16:12
Фонд «Східна Європа» створив штатну посаду радника президента зі стратегічних питань заради Федорова
Фонд «Східна Європа» створив посаду для Федорова і забронював його без конкурсу
14 вересня, 14:46
Росіяни за тиждень пошкодили 25 закладів освіти та 15 лікарень: деталі від МВС
Росіяни за тиждень пошкодили 25 закладів освіти та 15 лікарень: деталі від МВС
14 вересня, 08:57
Речник Повітряних сил пояснив, що РФ накопичила велику кількість дронів, аби спрямувати їх у бік України
РФ готує нову хвилю ударів. Повітряні сили попередили українців
14 вересня, 10:59
Росія скоротила кількість атак, але тривоги не припинилися
Україна знайшла засіб проти реактивних шахедів. Зеленський розкрив деталі
18 вересня, 14:54
Пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Сили оборони уразили два великі російські НПЗ – Генштаб
Сьогодні, 11:03

Політика

Молдова може ввести надзвичайний стан в енергетиці: рішення уряду
Молдова може ввести надзвичайний стан в енергетиці: рішення уряду
Трамп звернувся до Путіна з Генасамблеї ООН (відео)
Трамп звернувся до Путіна з Генасамблеї ООН (відео)
Трамп і Зеленський проведуть зустріч: хто ще буде на переговорах
Трамп і Зеленський проведуть зустріч: хто ще буде на переговорах
Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН
Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН
Президент Литви розкритикував карту світу ООН, де Крим окремо від України
Президент Литви розкритикував карту світу ООН, де Крим окремо від України
Сибіга в ООН закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію
Сибіга в ООН закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua