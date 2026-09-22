Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН

Президент України проведе низку зустрічей із лідерами держав та виступить із головної трибуни ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Разом із ним до США прибула перша леді Олена Зеленська та українська дипломатична команда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Під час візиту Зеленський проведе близько 20 зустрічей: із президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами, американськими сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, а також представниками міжнародних організацій, бізнесу й аналітичних центрів.

Серед головних тем візиту – посилення української протиповітряної оборони, забезпечення фінансування та дипломатичні кроки для наближення завершення війни. Українська делегація також готує до підписання нову угоду у сфері безпілотників Drone Deal.

Окремо запланована зустріч Зеленського з Трампом. Крім того, президент України візьме участь у саміті міжнародної Кримської платформи та виступить на засіданні Ради безпеки ООН з українського питання.

Виступ Зеленського з головної трибуни Генасамблеї ООН запланований на 23 вересня близько 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом. Як повідомляє The Guardian, під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.