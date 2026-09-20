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Момент удару по Московському НПЗ потрапив на відео

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Момент удару по Московському НПЗ потрапив на відео
Московський НПЗ опинився під ударом безпілотників
колаж: glavcom.ua

Мер Москви підтвердив пошкодження одного з об'єктів на території заводу

У мережі з'явилися кадри моменту удару по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотня. Відео публікують місцеві жителі та російські Telegram-канали, повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно момент прильоту, після якого в районі підприємства спалахує пожежа. Місцеві жителі також публікують відео наслідків атаки.

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Мер Москви Сергій Собянін підтвердив пошкодження одного з об'єктів на території НПЗ у Капотні. За його словами, Москва зазнала наймасованішої атаки безпілотників. Російський посадовець заявив, що від суботи нібито було перехоплено понад 1600 дронів, з яких 450 – на підльоті до російської столиці.

Про наслідки атаки також повідомила влада Московської області. Губернатор Андрій Воробйов заявив про двох загиблих та постраждалих. За його словами, в області спалахнули складські приміщення, пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, автомобілі та будівлю одного з підприємств.

Московський нафтопереробний завод розташований у районі Капотня на південному сході Москви та належить компанії «Газпром нафта». Від найближчої ділянки українського кордону підприємство відділяє близько 500 км по прямій.

НПЗ відіграє важливу роль для паливної галузі Росії. У 2024 році підприємство переробило 11,6 млн тонн нафти та випустило близько 2,9 млн тонн бензину і 3,2 млн тонн дизельного пального. Завод забезпечує паливом Москву та Московську область, а частина його продукції використовується для потреб авіаційної галузі столичного регіону.

Нагадаємо, уночі 20 вересня у Підмосков’ї під час масованої атаки також спалахнула пожежа на території логістичного технопарку «Соф’їно». На оприлюднених відео видно, як вогонь охопив частину складського комплексу. За даними моніторингових каналів, ураження сталося на об'єктах компанії «Сучасні складські технології».

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Теги: росія нафтопродукти війна завод Москва

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