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Путін назвав умову зустрічі з Трампом та Сі Цзіньпіном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін назвав умову зустрічі з Трампом та Сі Цзіньпіном
Путін назвав Сі ключем до можливої зустрічі з Трампом
скриншот з відео

Господар Кремля допустив переговори трьох лідерів на саміті АТЕС, однак заявив, що ключове рішення залишається за Пекіном

Російський диктатор Володимир Путін допустив проведення тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви лідера Кремля.

Про можливість переговорів Путін висловився під час пленарної сесії XXIII щорічного засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай». «Що стосується можливої зустрічі трьох лідерів під час саміту АТЕС. Напевно, теж можливо», – заявив Путін.

Водночас господар Кремля зазначив, що проведення такої зустрічі залежатиме від Сі Цзіньпіна. Він пояснив це тим, що саме китайська сторона прийматиме саміт АТЕС.

За словами Путіна, проведення подібних переговорів «завжди корисне», оскільки вони дають можливість лідерам особисто обмінятися думками.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відмовився від ідеї взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії, назвавши відповідну пропозицію «безглуздою». Йшлося про можливість припинення українських атак на російські нафтопереробні заводи в обмін на відмову РФ від ударів по українській енергетиці.

Водночас Путін визнав, що українські удари по російських НПЗ завдали економічних втрат Росії. За його словами, наслідки атак коштували російській економіці близько 1% ВВП. Російський диктатор також заявив, що в РФ нібито достатньо дизельного пального, а проблеми з його постачанням на зовнішні ринки пов'язав із санкційними обмеженнями.

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Теги: путін Дональд Трамп Сі Цзіньпін війна переговори

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