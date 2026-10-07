Литва посилила охорону кордону з Калінінградом через загрози з РФ

Міністр оборони Литви: рішення превентивне, ситуація на кордоні спокійна

Литовські військові допомагатимуть прикордонникам на ділянці біля Калінінградської області до 16 жовтня. До патрулювання залучать до 100 військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Військових залучили на два тижні

За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, наказ почали виконувати негайно. Залучення розраховане на два тижні – до 16 жовтня.

Каунас розповів, що доручив армії та штабу оборони виділити потрібні сили для посиленого патрулювання. Йдеться про залучення до 100 військовослужбовців. Він пояснив, що на кордоні з Білоруссю є фізичний бар'єр – огорожа, тому безпеку там забезпечують іншими засобами. А поблизу Калінінграда такого бар'єра немає.

Литовська ділянка кордону з Росією тягнеться майже на 275 км.

Чому ухвалили таке рішення

Міністр внутрішніх справ Мартинас Кателінас назвав рішення превентивним. За його словами, влада врахувала загальну безпекову ситуацію в регіоні, сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію, а також інцидент на латвійсько-білоруському кордоні, який стався напередодні.

«Це превентивна дія, що враховує кілька чинників: учорашній епізод біля кордону Латвії та загальнодоступну інформацію про можливу мобілізацію в Росії, через яку ті, хто точно не хоче мобілізуватися, можуть спробувати потрапити нелегально», – пояснив Кателінас.

Водночас міністр наголосив, що ситуація на литовському кордоні наразі спокійна.

Інцидент у Латвії стався 6 жовтня. Невідомі люди в масках проникли з боку Білорусі на територію країни, вивели з ладу розподільний електрощит і викрали камери відеоспостереження, а потім повернулися на білоруську територію. За кілька годин до цього озброєні люди з білоруського боку погрожували латвійським військовим і силою гнали до кордону понад 20 нелегальних мігрантів. Латвійська сторона не повідомляла, ким були ці люди.

Балтійські країни посилюють готовність

Рішення Вільнюса збіглося з іншими кроками регіону. Литва та Польща розпочали підготовку спільного плану евакуації на випадок масштабної кризи або військової загрози. Документ має передбачати переміщення через польський кордон мешканців Литви, Латвії та Естонії. За словами Кателінаса, у разі такого сценарію Сувалкським коридором можуть рухатися мільйон людей або більше.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня винищувачі НАТО знищили над Литвою дрон, який порушив повітряний простір країни. Згодом президент Гітанас Науседа заявив, що це був російський безпілотник типу «Гербера», і припустив, що він міг прямувати в Україну, але змінив маршрут після впливу засобів радіоелектронної боротьби.