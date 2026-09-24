Зеленський назвав Путіна «нульовим пацієнтом», який становить загрозу для світу

Зеленський: Чи можете ви взагалі уявити його (Путіна – «Главком») без війни? Він – нульовий пацієнт, той, від кого ця ідея війни поширюється далі

Володимир Зеленський зазначив, що потрібно позбавити Путіна можливості діяти та «поширювати це зло далі»

Президент України Володимир Зеленський назвав свого російського диктатора Володимира Путіна «нульовим пацієнтом», заявивши, що чим більше у нього свободи дій, «тим небезпечнішим стає світ для всіх інших». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Говорячи про російського лідера на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, Зеленський запитав: «Чи можете ви взагалі уявити його без війни? Він – нульовий пацієнт, той, від кого ця ідея війни поширюється далі. І скрізь, де вона поширюється, вона приносить лише біль, нестабільність, нові ризики і, звичайно ж, нові кризи».

Український лідер заявив, що Путіна потрібно позбавити можливості діяти та «поширювати це зло далі».

«Вперше в історії Росії ми чуємо, що її гордість, її нафтова промисловість, вичерпуються», – сказав Зеленський. «Російські фінанси та виробництво в Росії – це те, що потрібно зупинити, якщо Путіна хочемо зупинити».

Зеленський заявив, що Путін, окрім спроб захопити Донецьку область України, «хоче» також більше міст країни, водночас погрожуючи європейським країнам. «Росія має претензії до нашого сусіда Молдови. Вона постійно погрожує Польщі та країнам Балтії», – сказав він.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot.

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США.

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.