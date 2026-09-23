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Президент Фінляндії пояснив, чому Путіну час сісти за стіл переговорів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Фінляндії пояснив, чому Путіну час сісти за стіл переговорів
Президент Фінляндії Александр Стубб звернувся до Росії із закликом завершити війну проти України
фото: Reuters

Александр Стубб заявив, що становище України покращилося, а російські війська заплатили значними втратами за невелике просування

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що нинішня ситуація на фронті створила підстави для посилення тиску на Росію та початку переговорів про завершення війни. За його оцінкою, Україна зараз перебуває у кращому військовому, політичному та фінансовому становищі, ніж рік тому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Стубб зазначив, що останнім часом активізувалися дипломатичні зусилля навколо російсько-української війни. За його словами, триває «човникова дипломатія», а одним із можливих результатів переговорів може стати часткове припинення вогню.

Президент Фінляндії згадав переговори американської делегації у Москві та Києві, а також зусилля президента США Дональда Трампа. Стубб також пов'язав активізацію переговорів із ситуацією на енергетичних ринках. За його словами, на зростання цін вплинули як українські удари по російських нафтопереробних заводах, так і війна на Близькому Сході.

Окремо президент Фінляндії оцінив ситуацію безпосередньо на фронті. Він заявив, що Україна зараз перебуває у вигіднішому становищі та, за його оцінкою, перемагає. Стубб навів дані, згідно з якими співвідношення втрат України та Росії становить один до п'яти.

Також він заявив, що протягом цього року російські війська захопили близько 900 кв. км української території, тоді як Сили оборони повернули приблизно 800 кв. км. Саме ці показники Стубб навів як аргумент на користь того, що Москва не досягає поставлених цілей на полі бою.

«Тому я думаю, що наше послання росіянам таке: «Послухайте, хлопці, ви не виграєте цю війну, тож давайте спробуємо її закінчити». Зеленський хоче миру, Трамп хоче миру, і тепер нам потрібно домогтися того, щоб Путін сів за стіл переговорів», – сказав Стубб.

Президент Фінляндії також висловився щодо можливого часткового припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. На його думку, домовленість повинна передбачати взаємні зобов'язання України та Росії.

«Добре, якщо Україна не завдає ударів по нафтопереробних заводах, тоді Росія не повинна завдавати ударів по об'єктах енергетики та електропостачання в Україні, особливо з наближенням зими», – заявив він.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна стала для Росії вкрай невдалою. За його словами, ситуація створила підстави для припинення бойових дій, однак логічні рішення у міжнародній політиці не завжди втілюються на практиці.

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Теги: Фінляндія путін війна переговори

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