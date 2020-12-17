Латвія посилює карантин на Різдво

Перукарні, салони краси також будуть закриті до 11 січня

Заходи будуть діяти з 21 грудня по 11 січня

Уряд Латвії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на час різдвяних свят. Про це повідомляє Delfi.

Так, з понеділка у Латвії припиняється робота всіх культурних місць, виставок і ярмарків, в тому числі різдвяних базарів. Залишаються працювати музеї, бібліотеках можна буде брати книги додому.

Разом з цим вирішено продовжити на тиждень – до 8 січня – канікули учнів 1 – 6 класів.

Крім цього, буде дозволено займатися спортом на відкритому повітрі. Фітнес-центри будуть закриті.

Перукарні, салони краси також будуть закриті до 11 січня.

У цей період мешканці зобов'язані носити захисні маски у всіх приміщеннях, крім будинку.

Кількість пасажирів у громадському транспорті не повинно перевищувати 50% від місткості транспортного засобу.

Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.