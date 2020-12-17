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    У світі

    Латвія посилює карантин на Різдво

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    <p>Перукарні, салони краси також будуть закриті до 11 січня</p> - Латвія посилює карантин на Різдво

    Перукарні, салони краси також будуть закриті до 11 січня

    Фото з відкритих джерел

    Заходи будуть діяти з 21 грудня по 11 січня

    Уряд Латвії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на час різдвяних свят. Про це повідомляє Delfi.

    Так, з понеділка у Латвії припиняється робота всіх культурних місць, виставок і ярмарків, в тому числі різдвяних базарів. Залишаються працювати музеї, бібліотеках можна буде брати книги додому.

    Разом з цим вирішено продовжити на тиждень – до 8 січня – канікули учнів 1 – 6 класів.

    Крім цього, буде дозволено займатися спортом на відкритому повітрі. Фітнес-центри будуть закриті.

    Перукарні, салони краси також будуть закриті до 11 січня.

    У цей період мешканці зобов'язані носити захисні маски у всіх приміщеннях, крім будинку.

    Кількість пасажирів у громадському транспорті не повинно перевищувати 50% від місткості транспортного засобу.

    Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.

    Теги: Латвія канікули карантин робота уряд
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