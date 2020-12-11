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    У світі

    Греція послабить карантинні обмеження на Різдво

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    <p>У Греції за весь час пандемії підтвердили 121 тисячу випадків захворювання коронавірусом</p> - Греція послабить карантинні обмеження на Різдво

    У Греції за весь час пандемії підтвердили 121 тисячу випадків захворювання коронавірусом

    Фото з відкритих джерел

    Більшість інших роздрібних магазинів будуть закритими

    Греція дозволить відкриття перукарень і книгарень під час різдвяного сезону. Про це повідомляє Reuters.

    Також школи, ресторани залишаться закритими до 7 січня. А от церкви будуть відкриті тільки для різдвяних і Богоявленських мес 25 грудня і 6 січня, з обмеженою кількістю віруючих.

    Сезонні магазини знову відкрилися у понеділок, але інші роздрібні магазини залишаться закритими для громадськості.

    У Греції за весь час пандемії підтвердили 121 тисячу випадків захворювання коронавірусом.

    Нагадаємо, що Греція продовжила жорсткий карантин до 7 січня.

    З 7 листопада у Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

    До слова, Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

    Крім того, влада Греції обіцяє безкоштовну вакцинацію від Covid-19.

    Теги: Греція карантин уряд влада коронавірус
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