Греція послабить карантинні обмеження на Різдво

У Греції за весь час пандемії підтвердили 121 тисячу випадків захворювання коронавірусом

Більшість інших роздрібних магазинів будуть закритими

Греція дозволить відкриття перукарень і книгарень під час різдвяного сезону. Про це повідомляє Reuters.

Також школи, ресторани залишаться закритими до 7 січня. А от церкви будуть відкриті тільки для різдвяних і Богоявленських мес 25 грудня і 6 січня, з обмеженою кількістю віруючих.

Сезонні магазини знову відкрилися у понеділок, але інші роздрібні магазини залишаться закритими для громадськості.

У Греції за весь час пандемії підтвердили 121 тисячу випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, що Греція продовжила жорсткий карантин до 7 січня.

З 7 листопада у Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

До слова, Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

Крім того, влада Греції обіцяє безкоштовну вакцинацію від Covid-19.