Лікар назвав спосіб полегшити стан хворого на коронавірус



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Вчений назвав чутками повідомлення про те, що ряд продуктів можуть полегшити стан хворого

«Вакцина працює профілактично, а антитіла – терапевтично» – науковець

Полегшити стан хворого на коронавірус зараз можуть тільки антитіла, заявив директор Національного дослідницького центру імені Гамалеї Олександр Гінцбург.

Він назвав чутками повідомлення про те, що ряд продуктів можуть полегшити стан хворого. За його словами, мова йде про антитіла в концентрованому вигляді – плазми або препарату – моноклональних антитіл, отриманих до певних поверхневих структур Covid-19.

Гінцбург пояснив, що вакцина працює профілактично, а антитіла – терапевтично, тобто коли людина вже захворіла. «Замість того, щоб все-таки волоські горіхи або там арахіс їсти, як ви говорили, краще йому все-таки антитіла ввести готові», – зауважив він.

До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

Як повідомлялося, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

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