США замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанії Pfizer і BioNTech розраховують у жовтні подати заявку на реєстрацію свого препарату і виробити понад 1,3 млрд доз до кінця 2021 року

Жителі США будуть отримувати вакцину безкоштовно

Уряд США домовився з німецька компанією BioNTtech і американською Pfizer про постачання 100 млн доз вакцини BNT162 від коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті BioNTech в середу, 22 липня.

«Уряд США розмістив початкове замовлення на 100 млн доз на $1,95 млрд і може отримати до 500 млн додаткових доз», – йдеться в заяві, у якій наголошується, що жителі США будуть отримувати вакцину безкоштовно.

Зазначається, що в липні Pfizer і BioNTech мають намір почати нову фазу тестування безпеки і ефективності своєї вакцини BNT162.

Компанії розраховують в жовтні подати заявку на реєстрацію свого препарату і виробити до 100 млн доз до кінця 2020 року і понад 1,3 млрд доз до кінця 2021 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що ситуація з коронавірусом у США може погіршитися.

До слова, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

До слова, у Британії заявили, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу.