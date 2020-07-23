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    США замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд

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    <p>Компанії Pfizer і BioNTech розраховують у жовтні подати заявку на реєстрацію свого препарату і виробити понад 1,3 млрд доз до кінця 2021 року</p> - США замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд

    Компанії Pfizer і BioNTech розраховують у жовтні подати заявку на реєстрацію свого препарату і виробити понад 1,3 млрд доз до кінця 2021 року

    Жителі США будуть отримувати вакцину безкоштовно

    Уряд США домовився з німецька компанією BioNTtech і американською Pfizer про постачання 100 млн доз вакцини BNT162 від коронавірусу Covid-19.

    Про це повідомляється на сайті BioNTech в середу, 22 липня.

    «Уряд США розмістив початкове замовлення на 100 млн доз на $1,95 млрд і може отримати до 500 млн додаткових доз», – йдеться в заяві, у якій наголошується, що жителі США будуть отримувати вакцину безкоштовно.

    Зазначається, що в липні Pfizer і BioNTech мають намір почати нову фазу тестування безпеки і ефективності своєї вакцини BNT162.

    Компанії розраховують в жовтні подати заявку на реєстрацію свого препарату і виробити до 100 млн доз до кінця 2020 року і понад 1,3 млрд доз до кінця 2021 року.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що ситуація з коронавірусом у США може погіршитися.

    До слова, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

    До слова, у Британії заявили, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу.

    Слідом за Великою Британією США і Канада звинуватили Росію e спробі вкрасти дані про розробку вакцин від Covid-19. Агентство національної безпеки (АНБ) США звинуватило Росію в кібератаці з цією метою, аналогічну заяву зробив канадський Центр безпеки комунікацій (Cyber Center), який підпорядковується Міноборони країни.

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