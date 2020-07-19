У Британії класифікували шість форм Covid-19 за важкістю і симптомами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Британії виділили шість форм Covid-19

Автори дослідження вважають, що складена класифікація дозволить оцінити ризик розвитку серйозних ускладнень при госпіталізації хворого

Дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Зазначається, що вчені в своїх висновках спиралися на дані про симптоми, які спостерігалися в 1600 пацієнтів у США і Великобританії. Інформацію вони зібрали за допомогою мобільного додатку Covid Symptom Study, який було створено спеціально для вивчення симптомів захворювання.

Отримані дані дозволили виділити шість основних груп Covid-19 на основі того, як у пацієнтів розвивалася хвороба і як вони при цьому себе почували.

Так, для першої і другої форм захворювання характерні симптоми грипу як з підвищеною температурою, так і без неї.

Третя форма Covid-19 супроводжується відсутністю кашлю, але пацієнта мучить діарея, спостерігається відсутність апетиту і підвищена температура тіла. Ці форми характеризуються як умовно легкі, пацієнтам з цих груп респіраторна підтримка знадобилася лише в 1,5-4,4% випадках.

При четвертій формі до основних симптомів захворювання додається почуття втоми, респіраторна підтримка була необхідна 8,6% пацієнтів.

При п'ятій формі з'являється біль в м'язах і сплутаність свідомості, а респіраторна підтримка знадобилася 9,9% випадків.

Шоста - найбільш важка форма Covid-19. У цьому випадку понад 50% пацієнтів необхідна госпіталізація, люди втрачають апетит, скаржаться на діарею і болі в області живота, у них також спостерігається затруднене дихання, болі в грудях і м'язах, а також сплутаність свідомості та втома. Для пацієнтів цієї групи респіраторна підтримка необхідна в 19,8% випадків.

«При цьому люди шостої групи найчастіше відносяться до старших вікових категорій, а також відрізняються слабким здоров'ям, наявністю хронічних захворювань і зайвою вагою», - уточнюють вчені.

Вчені вважають, якщо в перші п'ять днів визначити до якої категорії відноситься пацієнт, то можна діяти на випередження і не допустити розвитку важких ускладнень.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу Covid-19, який виявили вчені, може передаватися швидше від людини до людини, ніж інші різновиди вірусу.