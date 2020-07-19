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    У світі

    У Британії класифікували шість форм Covid-19 за важкістю і симптомами

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    У Британії виділили шість форм&nbsp;Covid-19 - У Британії класифікували шість форм Covid-19 за важкістю і симптомами
    У Британії виділили шість форм Covid-19

    Автори дослідження вважають, що складена класифікація дозволить оцінити ризик розвитку серйозних ускладнень при госпіталізації хворого

    Дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

    Про це повідомляє телеканал Sky News.

    Зазначається, що вчені в своїх висновках спиралися на дані про симптоми, які спостерігалися в 1600 пацієнтів у США і Великобританії. Інформацію вони зібрали за допомогою мобільного додатку Covid Symptom Study, який було створено спеціально для вивчення симптомів захворювання.

    Отримані дані дозволили виділити шість основних груп Covid-19 на основі того, як у пацієнтів розвивалася хвороба і як вони при цьому себе почували.

    Так, для першої і другої форм захворювання характерні симптоми грипу як з підвищеною температурою, так і без неї.

    Третя форма Covid-19 супроводжується відсутністю кашлю, але пацієнта мучить діарея, спостерігається відсутність апетиту і підвищена температура тіла. Ці форми характеризуються як умовно легкі, пацієнтам з цих груп респіраторна підтримка знадобилася лише в 1,5-4,4% випадках.

    При четвертій формі до основних симптомів захворювання додається почуття втоми, респіраторна підтримка була необхідна 8,6% пацієнтів.

    При п'ятій формі з'являється біль в м'язах і сплутаність свідомості, а респіраторна підтримка знадобилася 9,9% випадків.

    Шоста - найбільш важка форма Covid-19. У цьому випадку понад 50% пацієнтів необхідна госпіталізація, люди втрачають апетит, скаржаться на діарею і болі в області живота, у них також спостерігається затруднене дихання, болі в грудях і м'язах, а також сплутаність свідомості та втома. Для пацієнтів цієї групи респіраторна підтримка необхідна в 19,8% випадків.

    «При цьому люди шостої групи найчастіше відносяться до старших вікових категорій, а також відрізняються слабким здоров'ям, наявністю хронічних захворювань і зайвою вагою», - уточнюють вчені.

    Вчені вважають, якщо в перші п'ять днів визначити до якої категорії відноситься пацієнт, то можна діяти на випередження і не допустити розвитку важких ускладнень.

    Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу Covid-19, який виявили вчені,  може передаватися швидше від людини до людини, ніж інші різновиди вірусу. 

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