Лікар попередила про шкоду вітамінів під час коронавірусу

Віруси «люблять» вітаміни

Лікар-терапевт Людмила Лапа попередила про шкоду приймання вітамінів при вірусних захворюваннях. Про це директор центру імунокорекції імені Хазамової.

За її словами, віруси «люблять» вітаміни, тому під час хвороби зовсім не потрібно їх застосовувати, бо тим самим можна лише підтримати хворобу. Спеціаліст зазначила, що вірусні захворювання, в тому числі коронавірус, отримують енергію від вітамінів. При цьому лікар підкреслила, що вітаміни є важливою частиною профілактики захворювань і відновлення організму після одужання.

Крім цього, лікарка радить не вживати вітаміни без призначення фахівця. Експерт також додала, що особливо обережно приймати вітаміни слід людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, бо в гіршому випадку при неправильному вживанні вони можуть зруйнувати імунітет пацієнта.

Як повідомлялося, знизити ризик зараження коронавірусом на 10-15% можна з допомогою полівітамінів, вітаміну D, пробіотиків і жирних кислот омега-3. Проте такий ефект відзначається тільки у жінок. Вживання полівітамінів знижувало ризик зараження коронавірусом на 13%.

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