Влада Болгарії продовжила карантин до кінця січня
До кінця січня будуть закритими великі торгові центри, нічні заклади, ігрові зали, казино, ресторани і тренажерні зали
В Болгарії вирішили продовжити обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Карантин триватиме щонайменше до 31 січня.
Про це повідомляє Dnevnik.bg.
В цей період, залишаться закритими великі торгові центри, нічні заклади, ігрові зали, казино, ресторани і тренажерні зали.
Також і далі будуть заборонені масові заходи, конференції і конгреси.
З 4 січня будуть відкриті театри, музеї, галереї та кінотеатри. Для них буде діяти правило заповнювання на 30% і дотримання соціальної дистанції мінімум 1,5 метра.
З цієї ж дати відновлять навчання в початкових класах (з 1 по 4-й), будуть працювати дитсадки та ясла.
Ресторани в готелях зможуть працювати до 22:00 при заповнюваності на 50%.
Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.
До слова, Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня.