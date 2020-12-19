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    Влада Болгарії продовжила карантин до кінця січня

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    Влада Болгарії продовжила карантин до кінця січня - Влада Болгарії продовжила карантин до кінця січня
    Влада Болгарії продовжила карантин до кінця січня

    До кінця січня будуть закритими великі торгові центри, нічні заклади, ігрові зали, казино, ресторани і тренажерні зали

    В Болгарії вирішили продовжити обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Карантин триватиме щонайменше до 31 січня.

    Про це повідомляє Dnevnik.bg.

    В цей період, залишаться закритими великі торгові центри, нічні заклади, ігрові зали, казино, ресторани і тренажерні зали.

    Також і далі будуть заборонені масові заходи, конференції і конгреси.

    З 4 січня будуть відкриті театри, музеї, галереї та кінотеатри. Для них буде діяти правило заповнювання на 30% і дотримання соціальної дистанції мінімум 1,5 метра.

    З цієї ж дати відновлять навчання в початкових класах (з 1 по 4-й), будуть працювати дитсадки та ясла.

    Ресторани в готелях зможуть працювати до 22:00 при заповнюваності на 50%.

    Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.

    До слова, Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня.

    Теги: музеї Болгарія навчання карантин коронавірус
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