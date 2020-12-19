Влада Болгарії продовжила карантин до кінця січня

До кінця січня будуть закритими великі торгові центри, нічні заклади, ігрові зали, казино, ресторани і тренажерні зали

В Болгарії вирішили продовжити обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Карантин триватиме щонайменше до 31 січня.

Про це повідомляє Dnevnik.bg.

В цей період, залишаться закритими великі торгові центри, нічні заклади, ігрові зали, казино, ресторани і тренажерні зали.

Також і далі будуть заборонені масові заходи, конференції і конгреси.

З 4 січня будуть відкриті театри, музеї, галереї та кінотеатри. Для них буде діяти правило заповнювання на 30% і дотримання соціальної дистанції мінімум 1,5 метра.

З цієї ж дати відновлять навчання в початкових класах (з 1 по 4-й), будуть працювати дитсадки та ясла.

Ресторани в готелях зможуть працювати до 22:00 при заповнюваності на 50%.

Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.

До слова, Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня.